В Орле машина такси столкнулась с легковушкой

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-03T11:52:32+03:00

Один человек получил травмы

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Накануне, поздним вечером 2 марта, в Орле произошло ДТП с участием машины такси – отечественной «Лады» - и легковой иномарки «Фольксваген Пассат». Один человек получил травмы.

Авария случилась в начале одиннадцатого по улице Комсомольской. Здесь, в районе дома №308 и столкнулись «Лада», которой управлял 31-летний водитель и иномарка под управлением 20-летнего парня.

- В результате ДТП пострадал пассажир "Фольксвагена", медицинская помощь была оказана на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали спасатели и полицейские. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU