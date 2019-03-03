В Орле машина такси столкнулась с легковушкой
Накануне, поздним вечером 2 марта, в Орле произошло ДТП с участием машины такси – отечественной «Лады» - и легковой иномарки «Фольксваген Пассат». Один человек получил травмы.
Авария случилась в начале одиннадцатого по улице Комсомольской. Здесь, в районе дома №308 и столкнулись «Лада», которой управлял 31-летний водитель и иномарка под управлением 20-летнего парня.
- В результате ДТП пострадал пассажир "Фольксвагена", медицинская помощь была оказана на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте работали спасатели и полицейские. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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