2019-03-02T16:23:47+03:00
Происшествия

Трое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиков

По каждому из случаев стражи порядка возбудили уголовные дела
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Трое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиковТрое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Трое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиков. Двоих 40-летних мужчин и 20-летнюю девушку задержали стражи порядка врезультате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

- Все изъятые вещества были направлены на исследование. Эксперты подтвердили: все это является запрещенными к обороту веществами. В двух случаях исследование показало, что изъятое - синтетический наркотик, в третьем – марихуана общим весом более 6 граммов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По каждому из случаев стражи порядка возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неиспользованные в зимней уборке Орла 53 миллиона рублей вернули в региональный департамент
После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-инвалиду выписали жизненно необходимые лекарства
32 населенных пункта Орловщины могут попасть в зоны подтоплений
Орловские спортсмены привезли награды с международного турнира по киокусинкай
О коварстве наркотиков расскажет орловцам новая выставка
В Орле предотвратили незаконное складирование снега
За начало года к административной ответственности привлекли более 90 жителей Советского района Орла
За ограбление комнаты в общежитии орловец поплатился уголовным делом
Фотовыставка с работами питерских мастеров откроется в краеведческом музее в Орле
10 лет в тюрьме проведет житель Ливен за убийство
На ночной улице Орла на мужчину напал грабитель
В Орле пьяная пациентка устроила скандал в больнице
Текущие крыши, забитые трубы, мусор: глава горадминистрации проинспектировал Советский район Орла
Две легковушки не поделили орловскую трассу
Орловцы обманным путем получали пособия по безработице
Медики и ученые России съедутся в Орел на научно-практическую конференцию
На трассе под Орлом "Газель" сбила пешехода на "зебре"
В региональном МЧС рассказали о толщине льда на водоемах Орловщины
Первые весенние выходные в Орле будут морозными
В Орловской области вернут штрафы за парковку на газонах
Гарантийный ремонт дорог в Орле проведут на 16 участках