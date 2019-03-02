СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-02T16:23:47+03:00

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Трое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиков. Двоих 40-летних мужчин и 20-летнюю девушку задержали стражи порядка врезультате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

- Все изъятые вещества были направлены на исследование. Эксперты подтвердили: все это является запрещенными к обороту веществами. В двух случаях исследование показало, что изъятое - синтетический наркотик, в третьем – марихуана общим весом более 6 граммов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По каждому из случаев стражи порядка возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU