Трое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиков
По каждому из случаев стражи порядка возбудили уголовные дела
Трое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Трое жителей Заводского района Орла попались на хранении наркотиков. Двоих 40-летних мужчин и 20-летнюю девушку задержали стражи порядка врезультате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.
- Все изъятые вещества были направлены на исследование. Эксперты подтвердили: все это является запрещенными к обороту веществами. В двух случаях исследование показало, что изъятое - синтетический наркотик, в третьем – марихуана общим весом более 6 граммов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По каждому из случаев стражи порядка возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU