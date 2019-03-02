СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-02T16:16:25+03:00

Всего на содержание города зимой было выделено почти 350 миллионов

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Вопрос уборки Орла зимой обсудили депутаты Горсовета на минувшей сессии. Было отмечено, что общая сумма средств, выделенных на содержание города в зимний период, составила 343,4 миллиона рублей.

В перечень работ вошли нанесение дорожной разметки, ремонт технических средств, ямочный ремонт, закупка и изготовление противогололедных материалов. Неиспользованные в зимней уборке Орла 53 миллиона рублей вернули в региональный департамент.

На сессии Тимур Нерушев отметил, что несмотря на достаточное количество выделенных денег город был убран плохо. По словам парламентария, на центральных улицах из-за куч снега невозможно было припарковаться. Тротуары не посыпались, плохо были убраны остановки общественного транспорта. Практически все депутаты своего коллегу поддержали.

ИСТОЧНИК KP.RU