После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-инвалиду выписали жизненно необходимые лекарства

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-02T15:44:30+03:00

Рецепты на препарат больница не выдавала из-за его отсутствия

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После вмешательства прокуратуры во Мценском районе ребенку-инвалиду выписали жизненно необходимые лекарства. В ведомство обратилась мать несовершеннолетней девочки для восстановления ее права на получение препаратов.

- В больнице соответствующие рецепты на необходимый ребенку лекарственный препарат не выдавались в связи с его отсутствием, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

В суд был направлен иск. После рассмотрения дела суд вынес решение выписать рецепты и обязать Департамент здравоохранения Орловской области обеспечить ребенка необходимым лекарством в соответствии с назначенной схемой лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU