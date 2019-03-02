После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-инвалиду выписали жизненно необходимые лекарства
Рецепты на препарат больница не выдавала из-за его отсутствия
После вмешательства орловской прокуратуры ребенку-инвалиду выписали жизненно необходимые лекарстваФото: Архив "КП"
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После вмешательства прокуратуры во Мценском районе ребенку-инвалиду выписали жизненно необходимые лекарства. В ведомство обратилась мать несовершеннолетней девочки для восстановления ее права на получение препаратов.
- В больнице соответствующие рецепты на необходимый ребенку лекарственный препарат не выдавались в связи с его отсутствием, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
В суд был направлен иск. После рассмотрения дела суд вынес решение выписать рецепты и обязать Департамент здравоохранения Орловской области обеспечить ребенка необходимым лекарством в соответствии с назначенной схемой лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU