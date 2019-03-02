2019-03-02T15:22:13+03:00
Спорт

Орловские спортсмены привезли награды с международного турнира по киокусинкай

Соревнования Russian open Junior cup проходили в феврале в Москве
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Орловские спортсмены привезли награды с международного турнира по киокусинкай. Соревнования Russian open Junior cup проходили в феврале в Москве.

Участие в турнире приняли около тысячи каратистов из 17 стран мира. Орловщину на турнире представили спортсмены городской федерации киокусинкай каратэ-до и ДЮСШ №1 города Орла.

- Первым среди юниоров 16-17 лет до 75 килограммов стал воспитанник ДЮСШ №1 Нарек Мирзоян. Высокие результаты показали также спортсмены от Орловской городской федерации киокусинкай каратэ-до Анна Башкарева и Владислав Якушин, - сообщили «КП» в пресс-службе олправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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