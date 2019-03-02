2019-03-02T14:31:02+03:00
Общество

За начало года к административной ответственности привлекли более 90 жителей Советского района Орла

В назначенный срок орловцы не оплатили штрафы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За начало года к административной ответственности привлекли более 90 жителей Советского района ОрлаЗа начало года к административной ответственности привлекли более 90 жителей Советского района ОрлаФото: Архив "КП"
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За начало 2019 года к административной ответственности привлекли более 90 жителей Советского района Орла. В назначенный срок орловцы не оплатили штрафы.

- В минувшем году за неуплату административного штрафа в срок на территории только Советского района к ответственности были привлечены 425 человек. Из них 158 орловцев были арестованы, подвергнут обязательным работам был 161 человек, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере неоплаченной суммы, но не менее 1000 рублей, или административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. В случае неуплаты штрафа по истечении 70 суток, дело переходит в руки к судебным приставам для взыскания в принудительном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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