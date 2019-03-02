За ограбление комнаты в общежитии орловец поплатился уголовным делом

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-02T13:56:20+03:00

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Жителю Орла потребовалась помощь полиции после его возвращения из командировки. Придя домой, мужчина обнаружил, что из его комнаты пропали телевизор, DVD-плейер, музыкальная колонка и одежда. По его словам, ущерб составил около 15 тысяч рублей.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили, что грабитель проник в комнату на 2-м этаже через окно, а покинул ее, убежав через дверь. После беседы с очевидцами произошедшего полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний орловец, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей.

- Мужчина сознался в совершенном преступлении. В комнату он проник, воспользовавшись лестницей, обнаруженной на стройке. Часть похищенного имущества он отнес к знакомым, остальное – продал, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По факту кражи в отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Часть похищенного имущества изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU