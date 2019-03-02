10 лет в тюрьме проведет житель Ливен за убийство
Будучи пьяным, мужчина нанес человеку 8 ударов ножом
10 лет в тюрьме проведет житель Ливен за убийствоФото: Архив "КП"
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10 лет в тюрьме проведет житель города Ливны Орловской области за убийство. Такое решение вынес мужчине Ливенский районный суд.
Ливенец, будучи пьяным, в ходе возникшей ссоры нанес человеку восемь ударов кухонным ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
- Отбывать наказание житель Ливен будет в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU