2019-03-02T13:20:01+03:00
Происшествия

10 лет в тюрьме проведет житель Ливен за убийство

Будучи пьяным, мужчина нанес человеку 8 ударов ножом
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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10 лет в тюрьме проведет житель Ливен за убийство10 лет в тюрьме проведет житель Ливен за убийствоФото: Архив "КП"
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10 лет в тюрьме проведет житель города Ливны Орловской области за убийство. Такое решение вынес мужчине Ливенский районный суд.

Ливенец, будучи пьяным, в ходе возникшей ссоры нанес человеку восемь ударов кухонным ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- Отбывать наказание житель Ливен будет в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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