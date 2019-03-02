СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-02T13:20:01+03:00

10 лет в тюрьме проведет житель Ливен за убийство Фото: Архив "КП"

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10 лет в тюрьме проведет житель города Ливны Орловской области за убийство. Такое решение вынес мужчине Ливенский районный суд.

Ливенец, будучи пьяным, в ходе возникшей ссоры нанес человеку восемь ударов кухонным ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- Отбывать наказание житель Ливен будет в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU