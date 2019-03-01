На ночной улице Орла на мужчину напал грабитель

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-01T17:17:32+03:00

Свою жертву он приметил в баре, выследил, напал и отнял карту

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Все случилось в Северном районе Орла. 36-летний мужчина возвращался в темное время суток домой из кафе, путь лежал по улице Металлургов. В какой-то момент на него напали: незнакомец ударил свою жертву и забрал банковскую карту, впоследствии с которой пропали 17 тысяч рублей.

Орловец пошел в полицию. Он рассказал стражам порядка как все было. Оперативники занялись розыском грабителя и установили его личность в течение дежурных суток. Выяснилось, что разжиться на чужом решил 26-летний местный мужчина. Со своей жертвой он отдыхал в одном баре.

- Там злоумышленник заметил, что потерпевший расплачивается без использования пин-кода. После того, как мужчина покинул заведение, он последовал за ним и силой отобрал карту. Затем с ее помощью оплатил покупки в несколько приемов, потратив все деньги, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

За свои действия орловцу придется ответить по закону: по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU