В Орле пьяная пациентка устроила скандал в больнице

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-01T16:07:42+03:00

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На днях в одной из больниц Орла пьяная пациентка устроила скандал в приемном покое. Утихомиривать дебоширку пришлось росгвардейцам.

Инцидент произошел ночью с 27 на 28 февраля. 33-летняя дама, находясь в состоянии подшофе, решила поучить врачей обращению с пациентами. Разгоряченная алкоголем женщина устроила скандал, обвиняла медиков в невнимательности к ее персоне, в выражениях при этом не скупилась на крепкое словцо. Сначала буйной пациентке попытались сделать замечание, но дама только удвоила поток оскорблений в адрес медперсонала. Когда же врачи нажали тревожную кнопку, пациентка ретировалась.

- Получив приметы скандальной посетительницы, наряд группы задержания приступил к отработке прилегающей местности. Вскоре орловчанка была задержана. Неадекватному поведению женщины способствовало алкогольное опьянение и социальная распущенность. Задержанную передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Управления росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU