Текущие крыши, забитые трубы, мусор: глава горадминистрации проинспектировал Советский район Орла
Накануне, 28 февраля, глава городской администрации Александр Муромский проверил как обстоят дела в Советском районе города. Во время объезда жители пожаловались градоначальнику на имеющиеся проблемы.
Вопросов у орловцев многоФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В их числе – протекающие крыши, замусоренные контейнерные площадки, забитые трубы. Так, жители дома №2 по улице Сурена Шаумяна попросили проверить канализацию, которая постоянно засоряется. Муромский поручил устроить проверку: промыть трубы, починить, заменить.
Отделка портится от водыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Жители дома №27 по улице Матвеева пожаловались на контейнерные площадки: по их словам, мусор вывозится не регулярно, а содержание самих площадок оставляет желать лучшего.
Остро стоит и "мусорный" вопросФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Проблемной оказалась и ливневая канализация возле детского сада №25, который расположен в Ягодном переулке. Из-за громадных луж затруднен доступ к контейнерной площадке.
Вода застаиваетсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Далее – текущие крыши. Одна из таких в доме №36 по улице Салтыкова-Щедрина. Капремонт тут делали три года назад, но вода все равно просачивается на несколько этажей, когда тает снег.
Муромский поручил компетентным сотрудникам администрации совместно с правовым управлением при взаимодействии с Фондом капитального ремонта поручено оказать всестороннее содействие жителям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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