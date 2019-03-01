Две легковушки не поделили орловскую трассу

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-01T14:44:10+03:00

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На орловской трассе 28 февраля произошло ДТП с участием двух легковушек, в котором пострадал водитель одного из автомобилей. Дорогу не поделили «ВАЗ» и «Опель».

Авария случилась в двенадцатом часу ночи. 51-летний водитель ехал за рулем «Девяносто девятой» по автодороге «Орел-Тамбов» со стороны областного центра в направлении города Ливны.

- В районе 16 км 800 м произошло столкновение с автомобилем «Опель», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, госпитализирован, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU