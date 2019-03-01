Орловцы обманным путем получали пособия по безработице

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-01T14:31:42+03:00

С начала года в регионе выявлено 14 таких случаев

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В Орловской области с начала 2019 года выявлено 14 случаев незаконного получения пособия по безработице. 13 человек решили скрыть факт трудоустройства, а еще один – предоставил недостоверные сведения в центр занятости.

Почти всю сумму любители легких денег уже вернули. Областное же управление труда и занятости напоминает, что за такие махинации предусмотрен штраф.

- Во избежание ситуаций, которые могут быть расценены в соответствии с нормативными правовыми документами как неправомерное получение пособия, необходимо своевременно сообщать в органы службы занятости информацию о фактах, влияющих на возможность получения пособия по безработице, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU