Медики и ученые России съедутся в Орел на научно-практическую конференцию

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-01T14:20:09+03:00

В ее ходе состоится обсуждение терапии внутренних болезней

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В субботу, 2 марта, в Орле состоится большая научно-практическая конференция, в ходе которой речь об актуальных вопросах терапии внутренних болезней. Участие в мероприятии примут врачи и ученые из разных уголков России.

Присутствующие обсудят такую проблему как хроническая почечная недостаточность. Речь зайдет о диагностике заболевания, современном лечении.

- На сегодняшний день проблема хронических болезней почек стоит остро во всем мире. Существуют такие важные аспекты как актуальность терапии, важность ранней диагностики. Конференция станет площадкой для обмена опытом, выявления проблем, ведения дискуссий, - рассказал «КП» Евгений Конюхов, медицинский директор ГК «Клиники диализа».

На конференции будет присутствовать глава региона Андрей Клычков и руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин.

ИСТОЧНИК KP.RU