На трассе под Орлом "Газель" сбила пешехода на "зебре"

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-01T13:03:40+03:00

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В четверг, 28 февраля, в поселке Тросна Орловской области под колесами "Газели" оказалась женщина-пешеход. Она переходила дорогу по нерегулируемой "зебре", когда авто протаранило ее.

Авария случилась на участке трассы М-2 "Крым". 28-летний водитель ехал со стороны Курска в направлении Орла и, примерно в половине второго дня, не предоставил преимущество в движении 56-летней женщине. Машина сбила пешехода, затем влетела в дорожные знаки.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована, -сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU