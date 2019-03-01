В региональном МЧС рассказали о толщине льда на водоемах Орловщины

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-01T09:03:59+03:00

В некоторых местах он еще прочен, а где-то истончился и представляет опасность

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В региональном МЧС озвучили ледовую обстановку на водоемах Орловской области. На некоторых водоемах покров еще достаточно прочен, на другиз же истончился и представляет опасность.

Так, на Оке в Орле в среднем толщина льда составляет 10-15 см, на озере «Светлая жизнь» 30-50 см. В Ливнах на реке Сосна толщина ледяного покрова до 10 см, на реке Зуша во Мценске лед отсутствует, ниже по течению его толщина до 10 см.

- Во время оттепелей лед теряет прочность и представляет наибольшую опасность. Лед подтаивает, размывается водой, становится рыхлым. А, ведь, известно, что пористый рыхлый лед проваливается без предупреждающего потрескивания. В связи с выпадением осадков в виде дождя лед подмывается не только снизу, но и размывается сверху. В связи с этим инспекторы ГИМС призывают жителей региона воздержаться от выхода на лед, - поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU