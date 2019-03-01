Первые весенние выходные в Орле будут морозными

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-01T09:00:46+03:00

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Первые весенние выходные, 2-3 марта, в Орле будут морозными. По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки в -13 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 2 марта ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха -6 в темное время суток, -3 днем. Ветер будет дуть с севера с немалой скоростью в 7 м/с.

В воскресенье 3 марта ночью до -13 ниже нуля, днем столбики термометров поднимутся до -1. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость составит 6 м/с.

Впрочем, по предварительным прогнозам метеорологов, весна начнет отвоевывать свои права уже на будущей недел6: ожидается оттепель с температурой до +8 выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU