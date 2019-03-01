В Орловской области вернут штрафы за парковку на газонах

СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-01T08:34:22+03:00

Сумма штрафов составит от 500 рублей до 50 тысяч Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле на заседании Областного совета в первом чтении одобрили законопроект «Об ответственности за административные правонарушения». Согласно ему, любителям оставлять машины на газонах, детских площадках и клумбах грозят немалые штрафы.

Как отметил председатель Облсовета Леонид Музалевский, жители часто жалуются на водителей-хамов, которые паркуются где им удобно, не считаясь с окружающими.

- Это приносит не только неудобства орловцам, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, - отметил Музалевский.

Отметим, что ранее в Орловской области уже существовали штрафы для любителей произвольной парковки. После ее отменил Верховный суд РФ, а в ноябре прошлого года уже Конституционный суд право местных властей устанавливать такой вид ответственности как штраф подтвердил.

Предварительно, сумма штрафа для граждан составит от 500 до 1000 рублей, для должностных 3-5 тысяч рублей, юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU