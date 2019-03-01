2019-03-01T08:22:09+03:00
Общество

Гарантийный ремонт дорог в Орле проведут на 16 участках

По планам, ямы в асфальте залатают до 3 марта
Ольга СУПОНЕВА
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Орловские дорогиОрловские дорогиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле по гарантии должны отремонтировать 16 дорог. Это участки улично-дорожной сети в разных районах города.

Производиться ремонт тех дорог, по которым еще не истекла гарантия, будет за счет подрядчика. Сейчас рабочие уже начали латать 1-ю Курскую на участке от Пушкина до 5 Августа, далее дорожная бригада перейдет на участок между улицами 5 Августа и Ливенской. Также ремонт начался на Брестской улице и Полесской.

В списке участки по Игнатова, Октябрьской, Силикатной, Маяковского, 3-я Курской, Паровозной, Нормандии-Неман, Раздольной, Михалицына, Поселковой и 1-й Посадской.

- Все гарантийные обязательства подрядчики планируют выполнить до 3 марта, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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