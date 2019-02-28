СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-28T15:56:20+03:00

За зимний период в городе использовали более 13 тысяч тонн смеси соли и песка

Изменить размер текста: A A

Почти 190 тысяч кубометров снега вывезли из Орла. За зимний период в городе использовали более 13 тысяч тонн смеси соли и песка. Такую информацию огласил Александр Байдак, директор «Спецавтобазы». По его словам, сейчас работы по уборке улиц ведутся в круглосуточном режиме. За последнее время «Спецавтобазой» вывозился снег с улиц Тульской, Ляшко, Орджоникидзе, Автовокзальной площади, Болховского шоссе, Пролетарской горы.

- «Спецавтобаза» не испытывает необходимости в наборе сотрудников для уборки парков и скверов, но требуются водители грейдеров и КДМ. В ручном режиме ежедневно очищаются территории в скверах Ермолова, Лескова, Гуртьева, Танкистов, Комсомольском сквере, в сквере между реками Ока и Орлик, в Детском парке, на бульваре Победы, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

В свою очередь, глава администрации Александр Муромский поручил Александру Байдаку усилить меры по очистке и посыпке пескосоляной смесью тротуаров, пешеходных переходов, остановочных павильонов, мостов, сходов. Сити-менеджер обратил внимание на образование в межквартальных проездах колейности. Особенно много жалоб поступало от жителей домов № 2, № 46, № 48 по улице Металлургов и переулку Межевому.

ИСТОЧНИК KP.RU