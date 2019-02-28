2019-02-28T15:36:14+03:00
Общество

Александр Муромский пообщался с жителями Советского района Орла

Орловцев волновали коммунальные и транспортные вопросы, а также вопросы образования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В среду, 27 февраля, сити-менеджер Александр Муромский пообщался с жителями Советского района Орла. На встрече орловцев волновали коммунальные и транспортные вопросы, а также вопросы образования.

Так, одной из насущных проблем стал вопрос протечки крыш и неудовлетворительной работы УК. Глава администрации пообещал прояснить ситуацию по адресам улица Красноармейская, 11 и бульвар Победы, 1. Особое внимание попросили уделить жильцы дома № 3, где с 13 января из-за несогласованной перепланировки помещения два подъезда оказались без газа.

Вопросы жителей Орла касались и транспортного обслуживания. В частности, орловцев до сих пор волнуют стоимость проезда и возобновление работы дачных автобусов. По словам Александра Муромского, дачный сезон традиционно начнется 15 апреля, на рейсы выйдут девять маршрутов. Работа по увеличению количества единиц автобусов ведется.

Затронули орловцы и вопросы, связанные с образованием. Мама одной из учениц школы № 50 рассказала о переполненности учреждения. Со слов сити-менеджера, чтобы разгрузить школы в микрорайоне «Зареченский» планируется строительство нового учреждения на 1 200 мест. К школе №50 в 2021-2024 годах планируется пристроить еще один учебный блок для обучения 200 детей.

На следующей встрече Александр Муромский пообщается с жителями Северного района. Открытое собрание пройдет 6 марта в 6 часов вечера в КДЦ «Металлург».

ИСТОЧНИК KP.RU

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