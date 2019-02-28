Орловцы пожаловались на работу общественного транспорта

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-28T15:18:27+03:00

В основном претензии касаются несоблюдения графиков движения автобусов и перебоев в работе валидаторов

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Жители Орла продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. Основные претензии рассмотрели чиновники на совещании в городской администрации.

Так, ряд вопросов касался несоблюдению графика движения автобусов в микрорайоне «Новая Ботаника», 909 квартале, в районе силикатного завода. Проверить информацию в три района города вышли сотрудники отдела организации транспортного обслуживания населения и связи. Сейчас, по итогам проверок, нескольким индивидуальным предпринимателям выставлены претензии и штрафы, а два перевозчика и вовсе находятся под угрозой расторжения договоров.

В социальные сети главы администрации Александра Муромского поступают обращения по перебоям в работе валидаторов. Речь идет в основном о списании денег за несколько поездок при единовременной оплате картой с терминалов РИЦ.

- У части перевозчиков отсутствуют чековые ленты, поэтому пассажиру трудно проконтролировать списание платы за проезд. В скором времени все терминалы в обязательном порядке будут оснащены чековыми лентами, - прокомментировал ситуацию Владимир Емельянов, заместитель генерального директора РИЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU