Орловским «Зеленстрою» и «ТТП» помогут финансами

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-28T15:05:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшней, 28 февраля, сессии горсовета одним из обсуждаемых вопросов стало перераспределение средств городского бюджета. Речь идет о сумме больше 49 миллионов рублей: часть из нее направят в помощь МУПам «Зеленстрою» и Трамвайно-троллейбусному предприятию.

Как рассказал Игорь Краличев, начальник финансово-экономического управления горадминистрации, 28 миллионов рублей осталось нераспределёнными с 2018-го года, еще 21 миллион 300 тысяч рублей – это экономия, которая должна была пойти на компенсацию проезда для льготников.

Изменено финансирование и других строк бюджета 2019 года. Меньше средств направят образованию, управлению городского хозяйства и транспорта. В это же время «Зеленстрою» окажут финансовую помощь в размере чуть более двух миллионов рублей, а Трамвайно-троллейбусному предприятию направят больше 16 миллионов рублей, чтобы снять арест со счетов.

Кроме того, дополнительны средства пойдут на городскую среду: содержание фонтанов, порядок в парках.

ИСТОЧНИК KP.RU