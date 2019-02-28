СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-28T15:03:43+03:00

Орловское коммунальное предприятие оштрафовали на круглую сумму за неуплату счетов за электроэнергию Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Коммунальное предприятие в поселке Змиевка Орловской области оштрафовали на круглую сумму за неуплату счетов за электроэнергию. Фирма задолжала более 590 тысяч рублей «Орловскому энергосбыту».

Принимая во внимание, что предприятие занимается водоснабжением и водоотведением, а значит представляет социальную значимость, у фирмы запросили банковские гарантии погашения долгов. Но «коммунальщики» своих обязательств не исполнили, счета за электричество также не оплатили.

- В феврале 2019 года Ростехнадзор признал предприятие виновным в совершении административного правонарушения по статье 14.61 КоАП РФ. На фирму наложен штраф в размере 101 тысячи рублей, - рассказала «КП» Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций ООО «Орловский энергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU