Орловец тайком стащил сварочный аппарат у своего друга

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-28T14:55:17+03:00

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Кражу сварочного аппарата раскрыли в Орле полицейские. К стражам порядка обратился местный житель. Озадаченный пропажей мужчина рассказал, что следов проникновения в гараж, где лежало устройство, он не заметил. Однако незадолго до этого он отдыхал там в компании знакомых.

После опроса очевидцев стало ясно, что к краже причастен знакомый мужчины, 30 летний орловец.Тот воспользовался моментом, когда хозяин ушел из гаража, вынес сварочное устройство на улицу и спрятал неподалеку. Когда все разошлись, мужчина вернулся, забрал его и сбыл.

- По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде. Поиском похищенного сварочного аппарата занимаются полицейские, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU