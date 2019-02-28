В Орловском районе может затопить 8 мостов
Под Орлом в зоне подтопления при паводке попадают 8 низководных мостов. Следить за тем, как развивается половодье, начнут уже на будущей неделе – 4 марта.
Тема обсуждалась на совещании в Администрации Орловского района. Было отмечено, что затопленными рискуют быть мосты в следующих населенных пунктах: деревни Касьяновка, Альшань, Сухая Орлица, Быстрая, Гать, села Звягинки и Сабурово, поселок Круглый. Как отметил глава района Юрий Парахин, в облправительство направлена просьба об изменении маршрутов движения общественного транспорта в деревнях Гать и Касьяновка.
Кроме того, в районе планируют организовать лодочные переправы в тех местах, где будут подтоплены мосты. Вопросы транспортного обеспечения попадающих в зону разлива воды населенных пунктов прорабатываются.
ИСТОЧНИК KP.RU