2019-02-28T14:48:59+03:00
Общество

В Орловском районе может затопить 8 мостов

Следить за тем, как развивается паводок, начнут уже на будущей неделе
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
С 4 марта начнется мониторинг развития паводкаС 4 марта начнется мониторинг развития паводкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Под Орлом в зоне подтопления при паводке попадают 8 низководных мостов. Следить за тем, как развивается половодье, начнут уже на будущей неделе – 4 марта.

Тема обсуждалась на совещании в Администрации Орловского района. Было отмечено, что затопленными рискуют быть мосты в следующих населенных пунктах: деревни Касьяновка, Альшань, Сухая Орлица, Быстрая, Гать, села Звягинки и Сабурово, поселок Круглый. Как отметил глава района Юрий Парахин, в облправительство направлена просьба об изменении маршрутов движения общественного транспорта в деревнях Гать и Касьяновка.

Кроме того, в районе планируют организовать лодочные переправы в тех местах, где будут подтоплены мосты. Вопросы транспортного обеспечения попадающих в зону разлива воды населенных пунктов прорабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы пожаловались на работу общественного транспорта
Орловским «Зеленстрою» и «ТТП» помогут финансами
Орловское коммунальное предприятие оштрафовали на круглую сумму за неуплату счетов за электроэнергию
Орловец тайком стащил сварочный аппарат у своего друга
Семь брошенных газопроводов обнаружили в двух сельских поселениях в Орловской области
Орловские студенты-спасатели провели рыбакам инструктаж по безопасности на льду
Орловский театр Тургенева подготовил праздничный концерт для прекрасных дам
Полицейские и приставы ловили нарушителей на дорогах Орла
Удачный улов: во время рыбалки орловец нашел коноплю
Полпред Президента РФ Игорь Щеголев ознакомился с процедурой открытия эскроу-счета в ЦЧБ ПАО Сбербанк
Пистолет и боеприпасы военных времен спрятал орловец в своем гараже