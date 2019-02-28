В Орловском районе может затопить 8 мостов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-28T14:48:59+03:00

Следить за тем, как развивается паводок, начнут уже на будущей неделе

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Под Орлом в зоне подтопления при паводке попадают 8 низководных мостов. Следить за тем, как развивается половодье, начнут уже на будущей неделе – 4 марта.

Тема обсуждалась на совещании в Администрации Орловского района. Было отмечено, что затопленными рискуют быть мосты в следующих населенных пунктах: деревни Касьяновка, Альшань, Сухая Орлица, Быстрая, Гать, села Звягинки и Сабурово, поселок Круглый. Как отметил глава района Юрий Парахин, в облправительство направлена просьба об изменении маршрутов движения общественного транспорта в деревнях Гать и Касьяновка.

Кроме того, в районе планируют организовать лодочные переправы в тех местах, где будут подтоплены мосты. Вопросы транспортного обеспечения попадающих в зону разлива воды населенных пунктов прорабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU