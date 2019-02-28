Семь брошенных газопроводов обнаружили в двух сельских поселениях в Орловской области
Семь брошенных газопроводов обнаружили в двух сельских поселениях в Орловской области. Бесхозяйные объекты, не состоящие на балансе ни у одной организации, установила Ливенская межрайонная прокуратура на территориях Лютовского и Галического сельских поселений.
- При этом администрациями поселений меры по постановке на учет и оформлению в муниципальную собственность этих газопроводов не принимались. При отсутствии оформленного права собственности на газовые сети не обеспечивается их сохранность и безопасность эксплуатации, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
В суд был подан иск о признании газопроводов бесхозяйными и обязании администраций Лютовского и Галического поставить их на учет и оформить на них права муниципальной собственности. Сейчас по решению суда на органы местного самоуправления возложили соответствующие обязанности.
ИСТОЧНИК KP.RU