СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-28T14:26:01+03:00

Семь брошенных газопроводов обнаружили в двух сельских поселениях в Орловской области Фото: Архив "КП"

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Семь брошенных газопроводов обнаружили в двух сельских поселениях в Орловской области. Бесхозяйные объекты, не состоящие на балансе ни у одной организации, установила Ливенская межрайонная прокуратура на территориях Лютовского и Галического сельских поселений.

- При этом администрациями поселений меры по постановке на учет и оформлению в муниципальную собственность этих газопроводов не принимались. При отсутствии оформленного права собственности на газовые сети не обеспечивается их сохранность и безопасность эксплуатации, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

В суд был подан иск о признании газопроводов бесхозяйными и обязании администраций Лютовского и Галического поставить их на учет и оформить на них права муниципальной собственности. Сейчас по решению суда на органы местного самоуправления возложили соответствующие обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU