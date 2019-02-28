Орловский театр Тургенева подготовил праздничный концерт для прекрасных дам

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-28T14:06:43+03:00

Зрителей ждет путешествие в волшебный мир музыки и любви

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В субботу, 2 марта, на основной сцене Орловского академического театра имени Тургенева состоится праздничный концерт «Любовь длиною в жизнь» режиссера-постановщика Екатерины Аршиновой. Артисты театра приурочат его к Международному женскому дню и полностью посвятят прекрасной половине человечества.

- В программе будут представлены произведения российских и зарубежных композиторов, вокальные номера из музыкальных спектаклей, а также танцевальные композиции, - рассказали «КП» организаторы.

Продолжительность спектакля с антрактом 1 час 30 минут.

КОГДА? ГДЕ?

2 марта в 18:00

пл. Ленина, 2

ИСТОЧНИК KP.RU