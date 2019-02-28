Орловский театр Тургенева подготовил праздничный концерт для прекрасных дам
В субботу, 2 марта, на основной сцене Орловского академического театра имени Тургенева состоится праздничный концерт «Любовь длиною в жизнь» режиссера-постановщика Екатерины Аршиновой. Артисты театра приурочат его к Международному женскому дню и полностью посвятят прекрасной половине человечества.
- В программе будут представлены произведения российских и зарубежных композиторов, вокальные номера из музыкальных спектаклей, а также танцевальные композиции, - рассказали «КП» организаторы.
Продолжительность спектакля с антрактом 1 час 30 минут.
КОГДА? ГДЕ?
2 марта в 18:00
пл. Ленина, 2
ИСТОЧНИК KP.RU
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