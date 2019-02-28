СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-28T13:06:29+03:00

Водителям напоминали о наказаниях за нарушения ПДД и рассказывали о работе электронных сервисов

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Полицейские и приставы ловили нарушителей на дорогах Орла. Совместный рейд они провели в минувшую среду, 27 февраля. Водителям напоминали о наказаниях за нарушения ПДД и рассказывали о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

- Инспекторы останавливали автомобили для проверки документов водителей, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за автолюбителем долг, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили автовладельцам, что за некоторые нарушения можно заплатить половину от суммы штрафа в течение 20 суток после вынесения постановления. За неуплату штрафа водителя могут привлечь к ответственности. В этом случае санкции предусматривают двукратный штраф или арест до 15 суток. Автомобилистов проверили также и по другим задолженностям кроме штрафов по линии ГИБДД. По базе данных пробивались данные по уплате алиментов, транспортный налог и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU