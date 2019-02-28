2019-02-28T12:09:33+03:00
Происшествия

Удачный улов: во время рыбалки орловец нашел коноплю

Со свертком наркотика мужчина попал в руки правоохранителям
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Житель Мценска загремел под уголовное дело за удачный улов.Осенью прошлого года мужчина отправился на рыбалку и по дороге нашел дикорастущую коноплю. Недолго думая, орловец сорвал растение, засушил и приготовил наркотик для себя.

Со свертком запрещенного вещества мужчина попался прямиков в руки к стражам порядка. Растительный наркотик правоохранители отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что незаконно житель Мценска хранил 155 граммов марихуаны и 142,48 грамма конопли.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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