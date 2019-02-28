Пистолет и боеприпасы военных времен спрятал орловец в своем гараже

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-28T11:41:16+03:00

Согласно заключению экспертизы, находки еще были пригодны для выстрелов

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Пистолет и боеприпасы военных времен спрятал 60-летний житель города Новосиль в своем гараже. Находку обнаружили сотрудники полиции после поступившей информации о незаконном хранении орловцем огнестрельного оружия.

- Были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет марки «ТТ» четыре боеприпаса к нему, а также порядка 650 боеприпасов времен ВОВ к другому оружию, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, находки, в частности пистолет марки «ТТ», патроны к нему и более сорока боеприпасов, оказались пригодны для выстрелов.

В отношении орловца за незаконное хранение огнестрельного оружия было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU