Пистолет и боеприпасы военных времен спрятал орловец в своем гараже
Пистолет и боеприпасы военных времен спрятал 60-летний житель города Новосиль в своем гараже. Находку обнаружили сотрудники полиции после поступившей информации о незаконном хранении орловцем огнестрельного оружия.
- Были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет марки «ТТ» четыре боеприпаса к нему, а также порядка 650 боеприпасов времен ВОВ к другому оружию, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Согласно заключению эксперта-криминалиста, находки, в частности пистолет марки «ТТ», патроны к нему и более сорока боеприпасов, оказались пригодны для выстрелов.
В отношении орловца за незаконное хранение огнестрельного оружия было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU