Из-за неисправного электрооборудования в Болхове горела летняя кухня

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-28T11:32:28+03:00

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Летняя кухня с мансардой над ней загорелась в Болхове сегодняшней ночью, 28 февраля. ЧП произошло на улице Генерала Белова. К моменту прибытия пожарных из чердака шел дым. Огонь повредил перекрытие потолка и два фронтона мансарды на площади 54 квадратных метра.

- От огня спасен первый этаж летней кухни. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU