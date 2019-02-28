Из-за неисправного электрооборудования в Болхове горела летняя кухня
Летняя кухня с мансардой над ней загорелась в Болхове сегодняшней ночью, 28 февраля. ЧП произошло на улице Генерала Белова. К моменту прибытия пожарных из чердака шел дым. Огонь повредил перекрытие потолка и два фронтона мансарды на площади 54 квадратных метра.
- От огня спасен первый этаж летней кухни. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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