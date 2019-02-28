Флешмоб со светоотражающими элементами провели орловские школьники

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-28T11:19:45+03:00

Дети с фликерами на одежде исполнили песни своего сочинения на тему безопасности

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Флешмоб со светоотражающими элементами провели школьники города Ливны в городском Доме культуры. Его темой стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В актовом зале дети подготовили необычное выступление. Школьники с фликерами на одежде и в руках исполнили песни своего сочинения на тему безопасности.

- Каждый год в флешмобе принимают участие все большее количество новых активных детей. Каждая команда отличается оригинальностью и креативностью, индивидуальностью. Для школьников это отличная возможность пообщаться со сверстниками, поделиться положительными эмоциями и получить новые знания о безопасном поведении на дорогах, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU