Флешмоб со светоотражающими элементами провели орловские школьники
Флешмоб со светоотражающими элементами провели школьники города Ливны в городском Доме культуры. Его темой стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В актовом зале дети подготовили необычное выступление. Школьники с фликерами на одежде и в руках исполнили песни своего сочинения на тему безопасности.
- Каждый год в флешмобе принимают участие все большее количество новых активных детей. Каждая команда отличается оригинальностью и креативностью, индивидуальностью. Для школьников это отличная возможность пообщаться со сверстниками, поделиться положительными эмоциями и получить новые знания о безопасном поведении на дорогах, - рассказали «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU