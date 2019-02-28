2019-02-28T10:45:49+03:00
Общество

Летом в Орловской области запретят ездить фурам при 32-градусной жаре

Временные ограничения будут введены с 15 июня по 15 августа
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Летом в Орловской области запретят ездить фурам при 32-градусной жареЛетом в Орловской области запретят ездить фурам при 32-градусной жареФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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По дорогам Орловщины летом запретят ездить фурам при температуре свыше 32 градусов Цельсия. Такое распоряжение подписал Губернатор, чтобы сохранить сети автомобильных дорог от разрушений и колейности.

Временные ограничения будут введены с 15 июня по 15 августа. При этом движение будет разрешено в период с 10 часов вечера до 10 утра.

- Запрет вводится на перевозку тяжеловесного груза транспортным средством, нагрузка на ось или группу осей которого превышает установленные на территории Российской Федерации допустимые осевые нагрузки транспортных средств, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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