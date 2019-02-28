2019-02-28T10:03:54+03:00
Происшествия

Орловец оплатит лечение пострадавшего от его рук человека

По решению суда сумма составит более 64 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловец оплатит лечение пострадавшего от его рук человекаОрловец оплатит лечение пострадавшего от его рук человекаФото: Архив "КП"
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Житель Ливен оплатит лечение пострадавшего от его рук человека. По решению суда мужчина был осужден за преступление и наказан одним годом лишения свободы.

При этом пострадавший лечился в медучреждении по страховке. Сумма его реабилитации составила более 64 тысяч рублей.

- В ходе судебного разбирательства Ливенской межрайонной прокуратурой был заявлен иск в интересах Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области о взыскании с мужчины потраченной суммы, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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