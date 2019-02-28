Орловец оплатит лечение пострадавшего от его рук человека
По решению суда сумма составит более 64 тысяч рублей
Орловец оплатит лечение пострадавшего от его рук человекаФото: Архив "КП"
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Житель Ливен оплатит лечение пострадавшего от его рук человека. По решению суда мужчина был осужден за преступление и наказан одним годом лишения свободы.
При этом пострадавший лечился в медучреждении по страховке. Сумма его реабилитации составила более 64 тысяч рублей.
- В ходе судебного разбирательства Ливенской межрайонной прокуратурой был заявлен иск в интересах Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Орловской области о взыскании с мужчины потраченной суммы, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU