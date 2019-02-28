2019-02-28T09:45:12+03:00
Общество

В Орле стартовали работы по очистке ливневок

Работы по городу планируется завершить к 15 апреля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле стартовали работы по очистке ливневокВ Орле стартовали работы по очистке ливневокФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле стартовали работы по очистке ливневок. Колодцы в городе промывают к весне.

Пока одна спецмашина работает над канализацией на улице Автовокзальной. Промывку выполняет ООО «Гидродинамика» в рамках контракта на 3,8 миллиона рублей.

- В целом, работы по очистке ливневых канализаций в городе планируется завершить к 15 апреля. После этого будет заключен следующий контракт, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Муромский пообщался с жителями Советского района Орла
Орловцы пожаловались на работу общественного транспорта
Орловским «Зеленстрою» и «ТТП» помогут финансами
Орловское коммунальное предприятие оштрафовали на круглую сумму за неуплату счетов за электроэнергию
Орловец тайком стащил сварочный аппарат у своего друга
В Орловском районе может затопить 8 мостов
Семь брошенных газопроводов обнаружили в двух сельских поселениях в Орловской области
Орловские студенты-спасатели провели рыбакам инструктаж по безопасности на льду
Орловский театр Тургенева подготовил праздничный концерт для прекрасных дам
Полицейские и приставы ловили нарушителей на дорогах Орла
Удачный улов: во время рыбалки орловец нашел коноплю
Полпред Президента РФ Игорь Щеголев ознакомился с процедурой открытия эскроу-счета в ЦЧБ ПАО Сбербанк
Пистолет и боеприпасы военных времен спрятал орловец в своем гараже