В Орле стартовали работы по очистке ливневок
Работы по городу планируется завершить к 15 апреля
В Орле стартовали работы по очистке ливневокФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле стартовали работы по очистке ливневок. Колодцы в городе промывают к весне.
Пока одна спецмашина работает над канализацией на улице Автовокзальной. Промывку выполняет ООО «Гидродинамика» в рамках контракта на 3,8 миллиона рублей.
- В целом, работы по очистке ливневых канализаций в городе планируется завершить к 15 апреля. После этого будет заключен следующий контракт, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU