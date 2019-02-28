СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-28T09:45:12+03:00

В Орле стартовали работы по очистке ливневок Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Работы по городу планируется завершить к 15 апреля

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В Орле стартовали работы по очистке ливневок. Колодцы в городе промывают к весне.

Пока одна спецмашина работает над канализацией на улице Автовокзальной. Промывку выполняет ООО «Гидродинамика» в рамках контракта на 3,8 миллиона рублей.

- В целом, работы по очистке ливневых канализаций в городе планируется завершить к 15 апреля. После этого будет заключен следующий контракт, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU