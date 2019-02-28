2019-02-28T09:24:16+03:00
Общество

В Орле растет тенденция к усыновлению детей

За 2018 год в семьи были устроены 58 несовершеннолетних
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле растет тенденция к усыновлению детейВ Орле растет тенденция к усыновлению детейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле снизилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такую информацию озвучили чиновники на минувшем совещании в мэрии, 27 февраля.

По словам депутатов, эффективная работа по профилактике социального сиротства привела к снижению количества вновь выявленных детей, нуждающихся в особой поддержке государства. Так, за последние 10 лет этот показатель уменьшился на 63 ребенка. Если в 2008 году численность выявленных детей-сирот составляла 136 детей, в 2018 году в этой категории числились 73 ребёнка.

Кроме того, сейчас в органе опеки и попечительства состоят на учете 506 детей, большая часть из них воспитываются в опекунских семьях, 170 детей - в приемных семьях; 52 ребенка - в госучреждениях для детей-сирот и в учреждениях профобразования в Орле. По итогам2018 года 58 детей были устроены в семьи, 10 - определены в государственные учреждения, 6 – усыновлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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