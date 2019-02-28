СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-28T08:59:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Рейд по светофорам проведут орловские полицейские сегодня, в последний день февраля. Профилактическое мероприятие сотрудники ГИБДД решили провести в связи с участившимися случаями аварий с погибшими при проезде перекрестков на «красный».

- Места несения службы инспекторов будут приближены к участкам дорог со светофорным регулированием, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Напомним, согласно статье 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора влечет административный штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU