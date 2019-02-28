Рейд по светофорам проведут орловские полицейские
Инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей проезда на «красный»
Рейд по светофорам проведут орловские полицейскиеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:
Рейд по светофорам проведут орловские полицейские сегодня, в последний день февраля. Профилактическое мероприятие сотрудники ГИБДД решили провести в связи с участившимися случаями аварий с погибшими при проезде перекрестков на «красный».
- Места несения службы инспекторов будут приближены к участкам дорог со светофорным регулированием, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Напомним, согласно статье 12.12 КоАП РФ проезд на запрещающий сигнал светофора влечет административный штраф в размере тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU