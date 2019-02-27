Жителя орловской глубинки будут судить за смертельный удар ножом

СЕГОДНЯ 18:19 2019-02-27T18:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области следователи регионального СК завершили расследование убийства, произошедшего осенью минувшего года. Тридцатилетний житель Мценского района предстанет перед судом за смертельный удар ножом.

Все случилось в октябре 2018-го. Мужчина выпивал вместе с пожилым односельчанином. В какой-то момент горячительное сыграло злую шутку: возник спор, переросший в поножовщину. Орловец набросился на оппонента и нанес ему рану в сердце. 67-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Сам нападавший еще двое суток скрывался, однако оперативники и следователи его задержали. Следствие длилось несколько месяцев.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU