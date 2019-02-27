Весной на Орловщине введут ограничения для движения большегрузов

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-27T16:08:21+03:00

Такая мера нужна для того, чтобы сберечь дороги

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В Орловской области с конца марта по конец апреля вступит в силу ограничение для движения большегрузного транспорта. Такая мера призвана сберечь дороги региона.

Ограничения вступят в силу 29 марта и будут действовать до 27 апреля.

- Ограничение будут действовать для транспортных средств с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Исключение составят международные перевозки грузов, пассажирские автобусы, транспортные средства для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Посмотреть полный список дорог, на которых будет действовать эта временная мера, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU