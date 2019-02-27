Мэр Орла пригрозил кадровыми перестановками чиновникам горадминистрации

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-27T15:41:21+03:00

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На сегодняшней, 27 февраля, рабочей планерке мэр Орла Василий Новиков пригрозил чиновникам горадминистрации кадровыми перестановками. Градоначальник упрекнул их в нерасторопности при ремонте моста «Дружба».

Как известно, сроки ремонтных работ на мосту подрядчиком не соблюдается. При этом устранить недоделки рабочие должны были еще до первого февраля, а на носу март.

- Обещаете не нам, обещаете это жителям, которые ждут нормальных действий от подрядчиков, заказчиков, власти. Это не работа. Пора всем сделать выводы, в случае, если этот вопрос не решится, буду настаивать на кадровых перестановках, - отметил Василий Новиков.

Как пояснили «КП» в пресс-службе орловского горсовета, в настоящее время на объекте выполнены работы по восстановлению полотна на 90%. УКХ города направляло претензию подрядчику, сумма штрафа -100 тысяч рублей. Срок добровольной его оплаты истекает 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU