Сто тысяч рублей заплатит жительница Ливен в качестве штрафа за фиктивную регистрацию
В своем доме женщина прописала иностранку, которая фактически там не проживала
100 тысяч рублей заплатит жительница Ливен в качестве штрафа за фиктивную регистрациюФото: Архив "КП"
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Сто тысяч рублей заплатит жительница Ливен в качестве штрафа за фиктивную регистрацию. Такое наказание для женщины избрал суд.
В своем доме 44-летняя женщина зарегистрировала иностранку. Фактически она там не проживала. Незаконную прописку обнаружил участковый в апреле 2018 года.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ. Суд признал женщину виновной, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Теперь жительнице Ливен предстоит заплатить круглую сумму. Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU