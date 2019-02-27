СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-27T14:33:09+03:00

100 тысяч рублей заплатит жительница Ливен в качестве штрафа за фиктивную регистрацию Фото: Архив "КП"

В своем доме женщина прописала иностранку, которая фактически там не проживала

Изменить размер текста: A A

Сто тысяч рублей заплатит жительница Ливен в качестве штрафа за фиктивную регистрацию. Такое наказание для женщины избрал суд.

В своем доме 44-летняя женщина зарегистрировала иностранку. Фактически она там не проживала. Незаконную прописку обнаружил участковый в апреле 2018 года.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ. Суд признал женщину виновной, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь жительнице Ливен предстоит заплатить круглую сумму. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU