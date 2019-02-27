В Орле полицейские задержали мужчину со свертком марихуаны
В Орле полицейские задержали 31-летнего мужчину со свертком марихуаны. Орловца поймали в ходе проверки информации о его возможной причастности к хранению наркотика.
- Сверток с веществом был направлен на экспертизу. Специалисты подтвердили, что содержимым была марихуана общим весом 22, 6 грамма, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Со слов орловца, дикорастущее наркосодержащее растение он обнаружил и сорвал осенью прошлого года в Орловском районе. Мужчина высушил и измельчил его для личного употребления.
Сейчас в отношении орловца решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU