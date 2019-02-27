СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-27T13:32:40+03:00

В Орле полицейские задержали мужчину со свертком марихуаны Фото: Архив "КП"

Наркотик, по словам орловца, он сорвал за городом и высушил для личного употребления

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В Орле полицейские задержали 31-летнего мужчину со свертком марихуаны. Орловца поймали в ходе проверки информации о его возможной причастности к хранению наркотика.

- Сверток с веществом был направлен на экспертизу. Специалисты подтвердили, что содержимым была марихуана общим весом 22, 6 грамма, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Со слов орловца, дикорастущее наркосодержащее растение он обнаружил и сорвал осенью прошлого года в Орловском районе. Мужчина высушил и измельчил его для личного употребления.

Сейчас в отношении орловца решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU