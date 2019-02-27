К 9 мая в Орле благоустроят братское кладбище жертв фашизма

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-27T13:06:03+03:00

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К 9 мая в Орле между улицами Октябрьской и Красноармейской благоустроят братское кладбище жертв фашизма, где покоятся 5 тысяч советских людей, замученных и расстрелянных в 1941-1943 годы. Об этом шла речь сегодня, 27 февраля, на рабочем совещании в администрации Орла.

Запланировано выполнить максимальный объем работ. Согласно плану, к памятной дате на братском захоронении установят урны и лавочки, камеры видеонаблюдения, знаки, запрещающие выгул собак и распитие спиртного, информационный стенд. Проектные документы уже готовит УКХ.

- Позднее братское кладбище жертв фашизма будет включено в перечень объектов, подлежащих комплексному благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU