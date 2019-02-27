2019-02-27T12:55:06+03:00
Общество

Орловские музеи примут участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне

Присоединиться может любой музей независимо от его направления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские музеи примут участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войнеОрловские музеи примут участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войнеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские музеи примут участие в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной войне в честь празднования 75-летия Победы. Присоединиться может любой музей независимо от его направления.

Соревнование проводится по двум номинациям – «Музей детям», то есть экскурсии для школьников, и «Молодежный портал» - программы для тех, кому от 18 до 30 лет. Компетентное жюри будет оценивать соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубину раскрытия темы.

С 21 февраля до 20 апреля для участия музеям необходимо отправить в Музей Победы видеозапись тематической экскурсии. Награждение победителей состоится 18 мая в Международный день музеев.

Лучшие экскурсоводы и музеи получат сертификаты. Записи наиболее ярких и оригинальных экскурсий разместят на сайте и на страницах социальных сетей Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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