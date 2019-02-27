Автобус полыхал на площади Мира в Орле
Во вторник вечером, 26 февраля, в Орле на площади Мира полыхал автобус. Огонь удалось потушить до прибытия спасателей при помощи огнетушителя.
- В результате пожара выгорела панель приборов, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, из-за возгорания никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»