Ребенок и двое подростков получили травмы в ДТП в Орле
В Орле накануне, 26 февраля, произошло ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легковой иномарки «Фольксваген». В аварии получил травмы 6-летний ребенок и двое подростков.
ДТП случилось в восьмом часу утра на улице Тургенева. Автоледи ехала за рулем легковушки со стороны улицы Новикова в направлении Октябрьской. В районе дома №40 по Тургенева произошло столкновение с автобусом, который ехал впереди в попутном направлении.
- В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Фольксваген» - мальчик 2013 года рождения, который находился на заднем сиденье в специальном детском удерживающем устройстве. С места ДТП ребенок был доставлен в больницу, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УИБДД УМВД России по Орловской области.
Позже в больницу обратились два подростка 16 и 17 лет – пассажиры автобуса. Одному из них также назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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