2019-02-27T12:27:30+03:00
Общество

Творческая встреча с орловским литературным объединением «Родное полесье» пройдет в «Бунинке»

Приглашаются все желающие
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Творческая встреча с орловским литературным объединением «Родное полесье» пройдет в «Бунинке»Творческая встреча с орловским литературным объединением «Родное полесье» пройдет в «Бунинке»Фото: Архив "КП"
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Творческая встреча с орловским литературным объединением «Родное полесье» имени Проскурина пройдет в библиотеке Бунина в Орле 2 марта. В этот день гости смогут познакомиться с творчеством Леонида Морозова, Бочаровой Марины, Николая Зеленина, Силаева Вячеслава, Сидоровой Розы и услышать в их исполнении стихи собственного сочинения.

- На встрече можно будет ознакомиться с выставкой «Издания Литературного Объединения «Родное Полесье» и просмотреть мультимедийные слайды о творческой деятельности выступающих, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Начало творческой встречи запланировано на 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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