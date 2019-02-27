В Орловской области сгорел гараж с иномаркой внутри
В Орловской области сгорел гараж с иномаркой «Фольксваген Гольф» внутри. ЧП произошло во вторник ночью, 26 февраля, на улице Садовой в поселке Нарышкино.
- В результате пожара в гараже выгорела и обрушилась крыша на площади 30 квадратных метров. Автомобиль выгорел полностью, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»