СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-27T12:16:25+03:00

В Орловской области сгорел гараж с иномаркой внутри Фото: Архив "КП"

К счастью, обошлось без пострадавших

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В Орловской области сгорел гараж с иномаркой «Фольксваген Гольф» внутри. ЧП произошло во вторник ночью, 26 февраля, на улице Садовой в поселке Нарышкино.

- В результате пожара в гараже выгорела и обрушилась крыша на площади 30 квадратных метров. Автомобиль выгорел полностью, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них восемь выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU