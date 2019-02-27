Жители Орла и Курска соревновались в автомногоборье
В Орле прошли соревнования по автомногоборью с участием команд из Курска. На турнир автомобилисты собрались на открытой площадке многофункционального торгового комплекса.
Основным требованием к участникам было наличие водительского удостоверения категории «В». Приняли участие и дети от 14 до 18 лет, у которых были навыки вождения. Во время гонки их контролировал инструктор.
Первенство состояло из тестирования на знание ПДД и прохождения трассы скоростного маневрирования. Победители получили призы и дипломы от отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу и компании грузоперевозок.
- По итогам автомногоборья среди юниоров победителем стал представитель центрального автомотоклуба города Курска Вадим Белых. Среди автоледи лучший результат показала орловчанка Юлия Халунина. Победа среди представителей сильного пола досталась курянину Владиславу Корпач. В командных состязаниях победил центральный автомотоклуб города Курска, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU