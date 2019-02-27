2019-02-27T12:12:31+03:00
Общество

Жители Орла и Курска соревновались в автомногоборье

Первенство состояло из тестирования на знание ПДД и прохождения трассы скоростного маневрирования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле прошли соревнования по автомногоборью с участием команд из Курска. На турнир автомобилисты собрались на открытой площадке многофункционального торгового комплекса.

Основным требованием к участникам было наличие водительского удостоверения категории «В». Приняли участие и дети от 14 до 18 лет, у которых были навыки вождения. Во время гонки их контролировал инструктор.

Первенство состояло из тестирования на знание ПДД и прохождения трассы скоростного маневрирования. Победители получили призы и дипломы от отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу и компании грузоперевозок.

- По итогам автомногоборья среди юниоров победителем стал представитель центрального автомотоклуба города Курска Вадим Белых. Среди автоледи лучший результат показала орловчанка Юлия Халунина. Победа среди представителей сильного пола досталась курянину Владиславу Корпач. В командных состязаниях победил центральный автомотоклуб города Курска, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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